Чверть земельного банку Фонд держмайна є "проблемним"
Близько 100 тис га землі у користуванні Фонду державного майна обтяжені судами та кримінальними провадженнями.
Про це йдеться у розслідуванні ЕП з посиланням на презентацію Фонду з даними останньої інвентаризації державних земель.
В одному із слайдів презентації зазначається, що з усієї державної землі, яка перебуває в управлінні фонду, 98 тис га обтяжені судами та кримінальними провадженнями.
Крім того, ЕП надіслала запити усім правоохоронним органам, які можуть розслідувати справи щодо діяльності НААН та її підрозділів.
Відповіді засвідчили, що НАБУ розслідує 11 кримінальних справ (шахрайство, привласнення та заволодіння майном, хабарництво), СБУ – 6 справ (підозра в пособництві державі-агресору, шахрайство, привласнення майна та зловживання службовим становищем).
Нацполіція відмовилася відповідати на запит, проте у звіті ТСК з питань розслідування фактів корупції в НААН зазначається, що на 2023-й рік там розслідували 251 кримінальну справу. ДБР також відмовилось надавати інформацію, а у звіті ТСК за 2023 рік йшлося про 1 кримінальну справу, відкриту бюро.
У Фонді державного майна наразі є 386 тис га землі, з них 210 тис га – це господарства, які передала НААН.
Читайте більше у матеріалі: "Депутати з "академіками" роками заробляли на державній землі десятки мільйонів доларів. Розслідування ЕП".
Нагадуємо:
У державній власності залишається близько 800 тис гектарів землі – найбільше землі у Фонду державного майна.
На початок 2023 року майже 100 тис га земель Національної академії наук перебувало під російською окупацією.