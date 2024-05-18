Чверть земельного банку Фонд держмайна є "проблемним"

Близько 100 тис га землі у користуванні Фонду державного майна обтяжені судами та кримінальними провадженнями.

Про це йдеться у розслідуванні ЕП з посиланням на презентацію Фонду з даними останньої інвентаризації державних земель.

В одному із слайдів презентації зазначається, що з усієї державної землі, яка перебуває в управлінні фонду, 98 тис га обтяжені судами та кримінальними провадженнями.

Крім того, ЕП надіслала запити усім правоохоронним органам, які можуть розслідувати справи щодо діяльності НААН та її підрозділів.

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Відповіді засвідчили, що НАБУ розслідує 11 кримінальних справ (шахрайство, привласнення та заволодіння майном, хабарництво), СБУ – 6 справ (підозра в пособництві державі-агресору, шахрайство, привласнення майна та зловживання службовим становищем).

Нацполіція відмовилася відповідати на запит, проте у звіті ТСК з питань розслідування фактів корупції в НААН зазначається, що на 2023-й рік там розслідували 251 кримінальну справу. ДБР також відмовилось надавати інформацію, а у звіті ТСК за 2023 рік йшлося про 1 кримінальну справу, відкриту бюро.

У Фонді державного майна наразі є 386 тис га землі, з них 210 тис га – це господарства, які передала НААН.

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Читайте більше у матеріалі: "Депутати з "академіками" роками заробляли на державній землі десятки мільйонів доларів. Розслідування ЕП".

Нагадуємо:

У державній власності залишається близько 800 тис гектарів землі – найбільше землі у Фонду державного майна.

На початок 2023 року майже 100 тис га земель Національної академії наук перебувало під російською окупацією.