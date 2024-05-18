Moderna виграла суд за патент на вакцину проти Covid у Pfizer/BioNTech

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Moderna виграла справу в Європейському патентному відомстві (ЄПВ) в суперечці з Pfizer і BioNTech щодо своєї вакцини проти Covid-19, що є позитивним сигналом для компанії у боротьбі за прибутки.

Про це повідомляє Financial Times.

У четвер 16 травня Опозиційний відділ ЄПВ прийняв рішення підтвердити дійсність одного з двох спірних патентів Moderna.

раніше компанія зіткнулася з кількома невдачами в судовій боротьбі з Pfizer та BioNTech щодо однієї з найпопулярніших вакцин проти Covid19 Comirnaty від BioNTech.

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"Ми раді повідомити, що Європейське патентне відомство вирішило підтримати чинність патенту EP949 компанії Moderna, одного з ключових патентів, які наразі оскаржуються проти Pfizer і BioNTech у різних європейських національних судах", - заявили в Moderna.

Pfizer і BioNTech мають два місяці на подачу апеляції, яку, за словами Pfizer можуть подати.

BioNTech заявила, що рішення ЄПВ "не змінює нашої непохитної і однозначної позиції, що цей патент є недійсним.

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Ми будемо продовжувати енергійно захищати наші інновації проти всіх звинувачень у порушенні патентів, включаючи цю справу", - додали вони.

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Економічна правда