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Російські БПЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру на Полтавщині

Субота, 18 травня 2024, 10:00 - Українська правда

У ніч на 18 травня Росія атакувала Полтавську область, пошкодила енергетичну інфраструктуру.

Джерело: очільник Полтавщини Філіп Пронін у Telegram

Деталі: За даними Проніна, постраждалих немає.

Пряма мова: "Росіяни продовжують атакувати Полтавщину.

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Вночі ворожі БпЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини".

Нагадаємо: У ніч на суботу Повітряні сили ЗСУ збили 13 з 13 російських "Шахедів", які ворог запустив по Україні.

Українська правда

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енергетика війна
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