У додатку Резерв+ вже зареєструвалось понад 150 тис громадян: сотні тисяч очікують авторизації

За менш ніж добу після запуску електронного застосунку для призовників "Резерв+", у ньому зареєструвалися понад 150 тисяч громадян, ще сотні тисяч очікують авторизації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Значна кількість користувачів не має змоги авторизуватись у додатку на ранок 18 травня.

У Міноборони пояснили, що перебої у роботі застосунку повʼязані із захистом від DDoS-атак, тому через велику кількість запитів, функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.

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Економічна правда





