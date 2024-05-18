У додатку Резерв+ вже зареєструвалось понад 150 тис громадян: сотні тисяч очікують авторизації
Субота, 18 травня 2024, 12:48 -
За менш ніж добу після запуску електронного застосунку для призовників "Резерв+", у ньому зареєструвалися понад 150 тисяч громадян, ще сотні тисяч очікують авторизації.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Значна кількість користувачів не має змоги авторизуватись у додатку на ранок 18 травня.
У Міноборони пояснили, що перебої у роботі застосунку повʼязані із захистом від DDoS-атак, тому через велику кількість запитів, функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.
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Економічна правда
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