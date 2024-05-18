США та TikTok прагнуть пришвидшити розгляд справи про потенційну заборону соцмережі

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Міністерство юстиції США і TikTok звернулися до апеляційного суду США з проханням встановити прискорений графік розгляду юридичних проблем, пов'язаних з вимогою продати американські активи TikTok до 19 січня.

Про це повідомляє Reuters.

TikTok, ByteDance і група творців контенту TikTok разом з Міністерством юстиції звернулися до Апеляційного суду округу Колумбія з проханням винести рішення до 6 грудня, щоб мати можливість звернутися до Верховного суду, якщо це буде необхідно до закінчення встановленого в США терміну.

У вівторок 14 травня група творців TikTok подала позов, щоб заблокувати закон, який може заборонити додаток.

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У травні TikTok і материнська компанія ByteDance подали аналогічний позов, стверджуючи, що закон порушує Конституцію США з низки підстав, в тому числі суперечить Першій поправці про захист свободи слова.

Сторони попросили суд призначити справу для усних дебатів, як тільки це стане можливим. Міністерство юстиції заявило, що може таємно подати до суду засекречені матеріали на підтримку обґрунтування національної безпеки.

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TikTok став найдорожчим брендом у Китаї, обігнавши Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) та ще 3 найбільші держбанки КНР.

Американський бізнесмен Френк МакКорт, магнат у сфері нерухомості з амбіціями щодо покращення інтернету, заявив, що планує створити консорціум для участі в тендері на активи платформи TikTok у США.