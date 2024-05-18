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19 травня в усіх областях окрім Харківської та Полтавської відключати світло не планують

Субота, 18 травня 2024, 19:00 - Володимир Тунік-Фриз
 
Укренерго

НЕК Укренерго повідомила, що завтра 19 травня відключати світло як для промисловості, так і для споживачів планують тільки у Харківській та Полтавській областях, через ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба НЕК Укренерго.

Протягом доби 19 травня можливі відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів у Харківській та Полтавській областях.

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Це повʼязано з аварійно-відновлювальними роботами на енергообʼєктах, які постраждали від російських обстрілів 18 травня.

В інших областях обмежень не прогнозують.

Економічна правда

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електроенергія енергетика Укренерго
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