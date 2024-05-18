В Росії суд наклав арешт на активи Deutsche Bank

Getty Images

Арбітражний суд Санкт-Петербурга постановив заарештувати активи, рахунки, майно та акції Deutsche Bank в Росії в рамках судового процесу за участю німецького банку.

Про це йдеться у судовому реєстрі, передає Reuters.

Позов проти Deutsche Bank був поданий петербурзькою компанією "РусХимАльянс", спільним підприємством, що на 50% належить російському газовому гіганту "Газпром".

Арбітражний суд Санкт-Петербурга заборонив Дойче Банку розпоряджатися своєю 100% часткою в статутному капіталі російської дочірньої компанії, а також ТОВ "Технологічний центр Дойче Банку".

Реклама:

Суд також наклав арешт на цінні папери, нерухомість і банківські рахунки Дойче Банку, його російської дочірньої компанії та ТОВ "Дойче Банк Технологічний центр" на суму до 238,6 млн євро 259 млн дол.

Deutsche Bank заявив, що вже виділив значні кошти на цю справу.

"Нам потрібно буде подивитися, як цей позов буде реалізований російськими судами, і оцінити негайний операційний вплив в Росії", - йдеться в заяві банку.

Реклама:

Раніше повідомляли, що за цією ж справою російський суд арештував активи UniCredit банку.

Економічна правда