Останні російські удари по енергосистемі завдали збитків на понад $1 млрд - Галущенко

За останні місяці ворог завдав шкооди енергосистемі на понад 1 мільярд доларів. Збитки будуть зростати.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає пресслужба Міністерства енергетики.

Основних пошкоджень внаслідок масованих атак зазнали об’єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії. Водночас тривають щоденні атаки на різні види енергооб’єктів дронами, балістикою або артилерією.

"На сьогодні йдеться про суми збитків на понад мільярд доларів. Але атаки продовжуються, і очевидно, що збитки будуть зростати", - повідомив Галущенко.

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Завдяки сприятливій погоді, наразі вдається балансувати енергосистему джерелами відновлювальної енергетики.

Для проведення відновлювальних і ремонтних робіт, а також нарощування потужностей маневрової генерації залучається допомога міжнародних партнерів, - йдеться у повідомленні.

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У суботу ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській області. Була пошкоджена підстанція - відключено від енергопостачання дві шахти.