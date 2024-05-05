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Останні російські удари по енергосистемі завдали збитків на понад $1 млрд - Галущенко

Неділя, 5 травня 2024, 12:25 - Володимир Тунік-Фриз

За останні місяці ворог завдав шкооди енергосистемі на понад 1 мільярд доларів. Збитки будуть зростати.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає пресслужба Міністерства енергетики.

Основних пошкоджень внаслідок масованих атак зазнали об’єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії. Водночас тривають щоденні атаки на різні види енергооб’єктів дронами, балістикою або артилерією.

"На сьогодні йдеться про суми збитків на понад мільярд доларів. Але атаки продовжуються, і очевидно, що збитки будуть зростати", - повідомив Галущенко.

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Завдяки сприятливій погоді, наразі вдається балансувати енергосистему джерелами відновлювальної енергетики.

Для проведення  відновлювальних і ремонтних робіт, а також нарощування потужностей маневрової генерації залучається допомога міжнародних партнерів, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

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У суботу ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській області. Була пошкоджена підстанція - відключено від енергопостачання дві шахти.

енергетика електроенергія Галущенко Міненергетики
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