Украина передала избыток электроэнергии из энергосистемы Польше
Понедельник, 6 мая 2024, 10:27 -
Сегодня в утренние часы по запросу НЭК "Укрэнерго" активирована передача излишков электроэнергии из энергосистемы Украины в энергосистему Польши.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Так, за прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом. Аварийная помощь не привлекалась.
Кроме того, из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности - в Кривом Роге. Ограничения в этих регионах действуют и сегодня.
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Ночью россияне нанесли ракетно-дроновой удар по Сумской области, повредив среди прочего высоковольтный объект НЭК "Укрэнерго".
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