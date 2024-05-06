Украина передала избыток электроэнергии из энергосистемы Польше

Сегодня в утренние часы по запросу НЭК "Укрэнерго" активирована передача излишков электроэнергии из энергосистемы Украины в энергосистему Польши.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Так, за прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом. Аварийная помощь не привлекалась.

Кроме того, из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности - в Кривом Роге. Ограничения в этих регионах действуют и сегодня.

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Напомним:

Ночью россияне нанесли ракетно-дроновой удар по Сумской области, повредив среди прочего высоковольтный объект НЭК "Укрэнерго".

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