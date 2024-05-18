П’ята частина земель НААН опинилася в окупації
На початок 2023 року майже 100 тис га земель Національної академії наук перебувало під російською окупацією.
Про це йдеться у розслідуванні ЕП.
Земельний банк НААН на 1 січня 2023 року становив 477 тис га. На той момент в окупації перебувало 97 тис га землі академії, тобто п’ята частина всього земельного банку.
Торік уряд розпочав активе передання держпідприємств НААН до Фонду держмайна, і наразі вже передано 80 підприємств та 11 наукових установ, які мають у користуванні 210 тис га.
Так як здебільшого до ФДМ передавали проблемні підприємства (з судовими суперечками, боргами) та такі, що знаходяться під російською окупацією, на сьогодні кількість окупованих активів академії зменшилася. На 1 травня цього року в окупації знаходяться 10 установ із зембанком 40,8 тис га (15% зембанку).
Читайте більше у матеріалі: "Депутати з "академіками" роками заробляли на державній землі десятки мільйонів доларів. Розслідування ЕП".
Нагадуємо:
У державній власності залишається близько 800 тис гектарів землі – найбільше землі у Фонду державного майна.