Добові потреби в електроенергії покривали власною генерацією, імпортом та аварійною допомогою

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За добу Україна покривала потреби у електроенергії за рахунок власної генерації, комерційного імпорту та аварійної допомоги з Польщі, Словаччини та Румунії.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

За минулу добу Українська енергосистема не отримувала аварійної допомоги. Натомість 18 травня у нічні та ранкові години, Україна отримувала екстрену енергетичну допомогу з Польщі, Словаччини та Румунії.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 20 411 МВт год. Експорту не передбачається.

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З 19:00 до 24:00 планують обмежувати промислових споживачів.

Економічна правда







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