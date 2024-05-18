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Добові потреби в електроенергії покривали власною генерацією, імпортом та аварійною допомогою

Субота, 18 травня 2024, 17:20 - Володимир Тунік-Фриз
 
Getty Images

За добу Україна покривала потреби у електроенергії за рахунок власної генерації, комерційного імпорту та аварійної допомоги з Польщі, Словаччини та Румунії.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

За минулу добу Українська енергосистема не отримувала аварійної допомоги. Натомість 18 травня у нічні та ранкові години, Україна отримувала екстрену енергетичну допомогу з Польщі, Словаччини та Румунії.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 20 411 МВт год. Експорту не передбачається.

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З 19:00 до 24:00 планують обмежувати промислових споживачів.

Економічна правда



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електроенергія енергетика Міненергетики
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