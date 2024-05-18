Російський суд наклав арешт на 463 млн євро активів UniCredit

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Арбітражний суд Санкт-Петербурга постановив заарештувати активи, рахунки і майно UniCredit, а також акції двох дочірніх компаній в рамках судового позову за припиненим газовим проєктом за участю італійського банку.

Про це повідомляє Reuters.

UniCredit є другим за розміром європейським банком у РФ, після австрійського Raiffeisen Bank.

UniCredit Leasing та UniCredit Garant є дочірніми компаніями AO UniCredit Bank, російського підрозділу італійської групи, активи якого на кінець 2023 року становили 8,67 млрд євро у порівнянні з 10,16 млрд євро у 2022 році.

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У заяві UniCredit йдеться, що арешт торкнувся лише частини активів російського підрозділу, а не всієї дочірньої компанії.

UniCredit банк був одним з кредиторів-гарантів за контрактом на будівництво газопереробного заводу в Росії з німецькою Linde, який був розірваний через західні санкції.

Коли проєкт був зупинений, петербурзька компанія "РусХимАльянс", спільне підприємство, яке на 50% належить російському газовому гіганту "Газпром", здійснила авансовий платіж у розмірі 2 млрд євро за контрактом на суму 10 млрд євро, згідно з даними вебсайту Верховного суду Великобританії

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У своєму звіті за 2023 рік UniCredit повідомив, що російська енергетична компанія (назви компанії не публікують) подала позов до суду Санкт-Петербурга щодо гарантійних зобов'язань на загальну суму 444 мільйони євро.

В рамках пакета UniCredit випустив сім облігацій на вимогу на користь "РусХим". У контрактах на випуск облігацій зазначалося, що вони підпадають під дію англійського права, і що будь-який спір буде розглядатися в арбітражному суді Парижа.

У квітні Верховний суд Великобританії наказав "РусХиму" припинити судитися з UniCredit в Росії щодо припиненого газового проекту. Але російський суд відхилив заперечення UniCredit щодо юрисдикції і призначив слухання на другий квартал.

"РусХим" звернувся до суду Санкт-Петербурга після того, як скористався гарантійною схемою, вимагаючи виплат, які UniCredit не міг виконати через західні санкції.

Подавши позов проти UniCredit, "РусХим" намагався стягнути 448 мільйонів євро за облігаціями, що включає майже 444 мільйони євро з гарантійного пакета 2021 року, а також 4,5 мільйона євро штрафних санкцій.

Нагадаємо:

"ЮніКредит Банк" - один із небагатьох західних банків, які продовжують працювати з російськими громадянами та компаніями, повідомив про обмеження на міжнародні перекази для клієнтів.

Європейський центральний банк планує наказати італійському UniCredit, другому найбільшому банку країн ЄС у Росії кардинально скоротити свої активи в РФ.