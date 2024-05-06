Все разделы
Укр / Рус

Оккупанты повредили высоковольтный объект "Укрэнерго" в Сумской области

Понедельник, 6 мая 2024, 09:00 - Украинская правда

Ночью россияне нанесли ракетно-дроновой удар по Сумской области, повредив среди прочего высоковольтный объект НЭК "Укрэнерго".

Источник: "Укрэнерго" в Telegram

Дословно НЭК: "Среди поврежденной гражданской инфраструктуры − высоковольтный объект НЭК "Укрэнерго". Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги. Ремонтные бригады "Укрэнерго" работают над поэтапным восстановлением энергоснабжения потребителей".

Детали: Сообщается, что оккупанты не прекращают атаковать и энергообъекты в Харьковской области.

Реклама:

Вечером 5 мая действием защиты отключалось оборудование местного облэнерго.

"Большая его часть уже возвращена в работу, но полному восстановлению энергоснабжения мешают боевые действия рядом с объектами энергетической инфраструктуры. Ремонтные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью", − объяснили в "Укрэнерго".

Предыстория:

Реклама:

Украинская правда.

энергетика электроэнергия Украина
Реклама:
Материалы по теме
Последние российские удары по энергосистеме нанесли ущерб более чем на $1 млрд - Галущенко 5 мая 2024, 12:25
Враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине 4 мая 2024, 11:40
Дефицит электроэнергии сохранится и в 2025 году: НБУ спрогнозировал, сколько будет стоить импорт 3 мая 2024, 16:31
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте