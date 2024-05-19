На Донеччині енергетики потрапили під обстріл "Ланцета": постраждалих немає
Неділя, 19 травня 2024, 10:50 -
На Донеччині енергетиків, які виконували ремонтні роботи, атакував російський дрон, "Ланцет", на щастя обійшлось без постраждалих.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Під час виконання ремонтних робіт на енергетичному обʼєкті у Донецькій області, українські енергетики потрапили під обстріл російського дрона "Ланцет". Облійшлось без постраждалих.
Працівники згорнули роботи та перемістились у безпечне місце.
Реклама:
Економічна правда
Реклама: