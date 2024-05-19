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На Донеччині енергетики потрапили під обстріл "Ланцета": постраждалих немає

Неділя, 19 травня 2024, 10:50 - Володимир Тунік-Фриз

На Донеччині енергетиків, які виконували ремонтні роботи, атакував російський дрон, "Ланцет", на щастя обійшлось без постраждалих.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Під час виконання ремонтних робіт на енергетичному обʼєкті у Донецькій області, українські енергетики потрапили під обстріл російського дрона "Ланцет". Облійшлось без постраждалих.

Працівники згорнули роботи та перемістились у безпечне місце.

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Економічна правда

енергетика електроенергія Міненергетики війна
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