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У Росії після вибухів горять НПЗ – соцмережі

Неділя, 19 травня 2024, 10:00 - Українська правда
 

Російські телеграм-канали повідомляють, що у Виборзі Ленінградської області, а також у Слов'янську-на-Кубані пролунали вибухи і почалися пожежі на НПЗ.

Джерело: російські телеграм-канали Baza, Astra

Деталі: У повідомленнях зазначається, що очевидці повідомляють про звуки вибухів у Виборзі Ленінградської області.

Після цього в районі місцевої нафтобази почалася пожежа.

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У соцмережах додають: що саме сталося – невідомо.

Оновлено: Також телеграм-канали повідомили, що на території НПЗ у Слов'янську-на-Кубані сталася пожежа. За попередніми даними, нафтобазу атакували безпілотники – очевидці повідомили про звуки вибухів.

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Згодом губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що інформація про атаку БпЛА на Виборзьку нафтобазу не відповідає дійсності.

За його словами, у будівлі старої нафтобази стався "хлопок" через використання піротехнічних засобів, постраждалих і пожежі немає.

Українська правда

Росія НПЗ війна
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