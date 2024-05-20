"Укрзалізниця" очікує влітку пожвавлення попиту на міжнародні рейси

З початку року "Укрзалізниця" вже перевезла майже 800 тисяч пасажирів у міжнародному сполученні та очікує влітку пожвавлення попиту на міжнародні рейси.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

Так, найбільше пасажирів цьогоріч було перевезено у сполученні з Перемишлем - 451 тис, у сполученні з Хелмом - 226 тис, та у сполученні з Варшавою - понад 82 тис.

"Наразі компанія активно готується до літнього сезону перевезень та нагадує, що в міжнародному сполученні курсує загалом 28 поїздів: 14 - з найбільших міст України, ще 14 - з прикордонних містечок.

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Зокрема, поїзди курсують з українських населених пунктів до Польщі, Австрії, Чехії, Молдови, Угорщини, Словаччини", - йдетья у повідомленні.

При цьому найбільш популярним залишається поїзд №67/68 Київ - Варшава, кількість місць обмежена через специфіку вагонів.

"Тут використовуються вагони RIC, які можуть курсувати і українською, і європейською колією. Їх кількість у парку компанії обмежена.

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Тому, якщо ви не встигли купити квиток на цей поїзд, рекомендуємо розглянути поїзд Львів - Рава-Руська - Варшава, а також рейси до Хелма та Перемишля", - додали в компанії.

В УЗ нагадали, що продаж квитків відкриваються за 20 діб до відправлення поїзда.

Економічна правда