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Tesla продовжить скорочувати робочі місця до червня: працівники у стані невизначеності

Понеділок, 20 травня 2024, 15:16 - Артур Крижний

Щодня працівники Tesla з тривогою очікують на електронний лист "Шановний працівник", який сповістить про їх звільнення. За словами інсайдерів, скорочення триватимуть щонайменше до червня.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Важко жити, постійно очікуючи на звільнення, не знаючи, чим ти будеш оплачувати рахунки або годувати сім'ю. Було б полегшенням знати, що можна спокійно працювати, не маючи над головою цього дамоклового меча", - поділився у LinkedIn Майкл Мінік, колишній торговий представник Tesla, якого звільнили у квітні.

За останні роки Tesla пережила значні зміни: з висхідної зірки Кремнієвої долини з маніакальною ідеєю чистої енергії вона перетворилася на компанію, зосереджену на Техасі та інших проєктах, таких як штучний інтелект і робототехніка.

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Деякі з тих, хто залишився працювати, стверджують, що Маск підірвав моральний дух, віддавши перевагу роботаксі, а не електромобілю за 25 000 доларів. Вони також кажуть, що місія, яка колись надихала легіони прихильників Маска, тьмяніє.

Маск досі не дав чітких сигналів про те, що звільнення закінчаться, що призвело до чорного гумору та розмов про тривогу та безсоння серед співробітників. Один з них описав атмосферу в компанії, як "Гру в кальмари".

Минулого місяця агентство Bloomberg повідомило, що Маск наполягає на скороченні штату на 20%.

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Нагадаємо:

Гендиректор Tesla Ілон Маск запланував нову хвилю скорочень: він уже звільнив двох топменеджерів компанії - старшого директора підрозділу Supercharger з розробки мережі зарядних станцій для авто Ребекку Тінуччі і керівника відділу нових продуктів Деніеля Хо.

У Tesla тривають масові звільнення – тепер вони зачепили працівників ще у кількох відділах, зокрема програмного забезпечення, сервісу та інженерії.

Tesla компанії
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Економічна правда
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