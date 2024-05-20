ПриватБанк тимчасово запустив нульовий тариф на інтернет-еквайринг LiqРay

ПриватБанк разом з Visa запустили програму для підтримки бізнесу, в рамках якої з 15 травня до 15 липня 2024 року для всіх нових користувачів сервісу LiqРay діятиме вільний тариф з 0% комісії на прийом платежів з карток.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Вільний тариф для нових клієнтів сервісу діятиме протягом терміну програми, якщо обіг за картками не перебільшує 50 000 грн", - зазначили в пресслужбі.

LiqРay є українським сервісом для здійснення інтернет-платежів на українському ринку, щодня українці оплачують через LiqPay понад 2 млн онлайн покупок.

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За допомогою LiqРay підприємці та юридичні особи можуть зручно приймати платежі онлайн через web-сайти та мобільні додатки, та керувати своїм бізнесом. Для здійснення оплат LiqPay надає безліч платіжних методів: PrivatPay, Apple Pay, Google Pay, QR-код, токени та інше.

Всім користувачам LiqРay доступна можливість фіскалізації операцій за допомогою банківського власного сервісу ПРРО без додаткової оплати сервісу.

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