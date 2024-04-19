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"Під виглядом співробітників Бюро видурювали у людей гроші": ДБР викрило шахрайську схему

П'ятниця, 19 квітня 2024, 19:20 - Ігор Пилипів

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили групу шахраїв, які під виглядом співробітників Бюро видурювали у людей гроші.

Про це повідомляє пресслужба ДБР. 

Зазначається, що люди, які не мають жодного відношення до правоохоронних органів,  представлялись працівниками ДБР та пропонували широкий спектр послуг для потенційних "клієнтів" – від закриття кримінальних проваджень до переслідування конкурентів, заявників тощо.

"За фактом протиправних дій порушено кримінальне провадження, документуються та встановлюється повне коло осіб причетних до оборудок", – йдеться в повідомленні.

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Наразі тривають слідчі дії, проводяться обшуки за місцями проживання та вилучаються докази протиправної діяльності.

Нагадаємо:

Державне бюро розслідувань викрило на Прикарпатті керівництво лісгоспу, яке незаконно рубало ліс на заповідній території. Збитки становлять 250 млн грн.

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шахрайство ДБР
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