"Під виглядом співробітників Бюро видурювали у людей гроші": ДБР викрило шахрайську схему

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили групу шахраїв, які під виглядом співробітників Бюро видурювали у людей гроші.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що люди, які не мають жодного відношення до правоохоронних органів, представлялись працівниками ДБР та пропонували широкий спектр послуг для потенційних "клієнтів" – від закриття кримінальних проваджень до переслідування конкурентів, заявників тощо.

"За фактом протиправних дій порушено кримінальне провадження, документуються та встановлюється повне коло осіб причетних до оборудок", – йдеться в повідомленні.

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Наразі тривають слідчі дії, проводяться обшуки за місцями проживання та вилучаються докази протиправної діяльності.

Нагадаємо:

Державне бюро розслідувань викрило на Прикарпатті керівництво лісгоспу, яке незаконно рубало ліс на заповідній території. Збитки становлять 250 млн грн.

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