На Прикарпатті викрили керівництво лісгоспу, яке незаконно вирубало лісу на чверть мільярда

Державне бюро розслідувань викрило на Прикарпатті керівництво лісгоспу, яке незаконно рубало ліс на заповідній території. Збитки становлять 250 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що правоохоронці повідомили про підозру організованій групі з-поміж посадовців держпідприємства "Кутське лісове господарство", яка незаконно рубала ліс на території Національного природного парку "Гуцульщина".

"Створив групу керівник лісгоспу ще у 2018 році. Посадовці незаконно, без жодних дозволів та погоджень видавали документи для проведення рубок на ділянках, які вже понад 20 років не є в підпорядкуванні лісового господарства, а входять до складу Національного парку", – йдеться у повідомленні ДБР.

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Зрубану деревину продавали населенню, а гроші привласнювали. Така протиправна діяльність впродовж кількох років завдала збитків екології на майже 250 млн грн.

Також до складу групи, окрім керівника підприємства, входили виконувач обов’язків головного лісничого, лісничий та інженер з охорони та захисту лісу.

Чотирьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та у незаконній порубці та збуті дерев на території природно-заповідного фонду.

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Як уточнили у ДБР, для відшкодування завданих збитків подано цивільний позов. Також до суду подано клопотання про обрання фігурантам запобіжних заходів – тримання під вартою та відсторонення від займаних посад.

Нагадаємо:

Нещодавно ДБР викрило посадовців Держпродспоживслужби двох областей, які організували корупційну схему вимагання грошей за видачу фітосанітарних сертифікатів для експорту та імпорту агропродукції. Вони щомісячно отримували понад 160 тисяч доларів.





