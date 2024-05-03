Главу порта Мариуполя подозревают в трате 12 миллионов на ремонт оккупированного порта

ДБР

В период с октября по декабрь 2022 года на основании подписанных руководителем Мариупольского порта актов якобы выполненных работ подрядчик незаконно получил от государственного предприятия более 11,6 млн грн.

Об этом говорится в сообщении ДБР и Донецкой областной прокуратуры.

Перед российским вторжением, 21 февраля 2022 года между ГП "Мариупольский морской торговый порт" и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор на дополнительные работы по строительству специализированного перегрузочного комплекса зерновых грузов, говорится в сообщении Донецкой прокуратуры.

После оккупации Мариуполя, руководитель порта выехал на подконтрольную Украине территорию, где согласовал перечисление оплаты в сумме 11,6 млн грн на счета частной компании за ремонт порта, который находился в оккупации.

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Работники ГБР провели у чиновника обыски и изъяли наличные и документы.

дбр

Мужчине сообщено о подозрении в совершении растраты чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, в условиях военного положения, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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Экономическая правда