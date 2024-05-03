Приватбанк продлил бесплатную доставку карт Новой почтой по Украине и ЕС до конца года

фото: приватбанк

Приватбанк продлил до конца 2024 года бесплатную отправку банковских карт с доставкой Новой почтой по всей Украине и в 13 странах ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе Приватбанка.

Как сообщил член правления Приватбанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, бесплатная доставка карт доступна всем клиентам, которые перевыпустили действующую платежную карту или открыли новую цифровую карту через Приват24.

Чтобы заказать новую карточку Приватбанка или перевыпустить действующую, нужно оформить заявку в Приват24 и получить карточку в отделении или почтомате Новой почты по Украине и через курьера Nova Post на любой адрес в Польше, Молдове, Литве, Германии, Чехии, Румынии. , Эстонии, Латвии, Италии, Словакии, Венгрии, Великобритании и Испании

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Напомним:

Украинские предприниматели, которые подключат для приема оплат за товары или услуги приложение "Терминал", позволяющее использовать в качестве POS-терминала со встроенным ПРРО собственный Android смартфон или iPhone, до конца мая будут принимать платежи без комиссий.

Также Приватбанк запустил публичную версию услуги "Конверты", которая направлена, в частности, на деятельность волонтеров и благотворителей и облегчает управление финансами.

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