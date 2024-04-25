ПриватБанк завершив перший квартал із чистим прибутком у 14 мільярдів

ПриватБанк за результатами 1 кварталу 2024 отримав 13,86 млрд грн чистого прибутку, що на 14% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба держбанку.

"Позитивний вплив на результати 1 кварталу 2024 року має часткове розформування резервів за кредитами як результат високої якості кредитного портфеля. При цьому реінвестування банком коштів від погашень по ОВДП (в іноземній валюті) в облігації з більш тривалим терміном потребувало додаткових резервів під ці цінні папери.

Девальвація гривні протягом 1 кварталу обумовила негативну переоцінку валютної позиції банку, яка була перекрита позитивним результатом переоцінки індексованих ОВДП. Загалом переоцінки вплинули на результат 1 кварталу 2024 року в сумі 1,4 млрд грн", - пояснили у фінустанові.

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При цьому загальний кредитний портфель банку з початку року збільшився на 2% "попри значні сезонні погашення кредитів агробізнесу".

Нагадаємо:

Сума податку на прибуток і дивідендів за 2023 рік, яку ПриватБанк перерахував до держбюджету, сягнула майже 50 млрд грн.

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Банк прозвітував про чистий прибуток у розмірі 37,8 млрд грн за 2023 рік.

Економічна правда