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"Конверти" від ПриватБанку: фінустанова запустила сервіс для збору донатів

Середа, 17 квітня 2024, 16:58 - Артур Крижний

"ПриватБанк" запустив публічну версію послуги "Конверти", яка націлена, зокрема, на діяльність волонтерів та благодійників та полегшує керування фінансами.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови. 

Оновлена версія дає змогу поповнювати волонтерський чи власний "Конверт" із карток інших банків та цифрових гаманців через Apple Pay та Google Pay. Також послуга дозволяє перераховувати гроші з декількох зборів на один "Конверт".

Крім того, "Конвертом" можна напряму оплачувати покупки чи послуги, - якщо додати в гаманець Google Pay чи Apple Pay. Також з конвертів можна вільно переводити кошти на свої картки, картки інших осіб та на "Конверти" друзів, знайомих, членів родини тощо.

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