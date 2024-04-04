Бізнес до кінця травня зможе приймати оплати смартфоном та застосунком "Термінал" без комісії  

З 4 квітня українські підприємці, які підключать для прийому оплат за товари чи послуги застосунок "Термінал", що дозволяє використовувати у якості POS-терміналу з вбудованим ПРРО власний Android смартфон чи iPhone, до кінця травня прийматимуть платежі без комісій.

Про це повідомили у пресслужбі Приватбанку.

"До програми вільного тарифу для нових користувачів "Терміналу" зможуть приєднатися клієнти юридичні особи та ФОП, які вперше завантажать мобільний застосунок "Термінал", зареєструються в особистому кабінеті та почнуть приймати оплати протягом строку дії акції", – йдеться у повідомленні.

Вільний тариф без комісії діятиме автоматично з наступного дня після завантаження застосунку "Термінал" та реєстрації в особистому кабінеті, уточнили у Приватбанку.

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"Українські підприємці все частіше вибирають застосунок "Термінал" ПриватБанку для прийому оплати за товари та послуги через власний смартфон у якості основного сервісу прийому безготівкових оплат чи додаткового разом із звичайним POS-терміналом", – кажуть у Приватбанку.

Наприкінці жовтня 2023 року Приватбанк запустив застосунок "Термінал" для iPhone. Україна стала третьою країною Європи та сьомою у світі, де можна використовувати iPhone у якості POS-терміналу, нагадали у банку.

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Нагадаємо:

В Україні стрімко набирає оберти прийом платежів через смартфони – за рік кількість активних користувачів застосунку "Термінал" зросла у 5 разів.