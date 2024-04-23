ПриватБанк відстояв право власності на один з найбільших ТЦ у Дніпрі: намагались відсудити ексвласники

Фото: ТРЦ "Приозерний"/Facebook

Державний ПриватБанк у Верховному Суді відстояв право власності на "Приозерний" - один з найбільших ТЦ в Дніпрі, який колишні власники банку намагались повернути з 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду відхилив касаційну скаргу ТОВ "Місія-1", яку пов'язують з колишніми власниками ПриватБанку, та залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі №904/201/21, якими було підтверджено законність набуття права власності держбанку на торговельний центр "Приозерний" у місті Дніпро", - йдеться у повідомленні.

За словами адвоката ПриватБанку Віктора Тарасенкова, Верховний Суд поставив крапку у спорі.

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ТЦ "Приозерний" є одним із найбільших торгово-розважальнихцентрів у Дніпрі, загальною площею понад 32 тис. кв.м.

У 2016 році ПриватБанк в рахунок погашення кредитної заборгованостінабув право власності на торговельний центр. На момент набуття банком права власності на ТЦ його вартість стаонвила понад 778 млн грн.

"Майже через п’ять років ТОВ "Місія-1", колишній власник торговельного центру, вирішила оскаржити право власності держбанку та повернути ТЦ у свою власність.

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Господарський суд Дніпропетровської області відмовив ТОВ "Місія-1" у визнанні протиправним та скасуванні рішення про державну реєстрацію та припинення права власності ПриватБанку на ТЦ "Приозерний".

Згодом, законність права власності на ТРЦ "Приозерний" ПриватБанк відстояв і у Центральному апеляційному господарському суді (м.Дніпро)", - заявили у держбанку.

Економічна правда