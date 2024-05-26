SpaceX витрачає значні ресурси на протидію російським спробам глушити Starlink - Маск

Американський мільярдер, засновник компанії SpaceX, яка є оператором системи супутникового звʼязку Starlink, зазначив, що компанія виділяє значні ресурси на протидію спробам росіян глушити звʼязок терміналів.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).

У відповіді на пост користувача X про те, що Starlink попри намагання росіян заглушити його звʼязок, показує себе краще, ніж аналогічні технології на лінії зіткнення Маск сказав, що SpaceX виділяє значні ресурси на боротьбу з російськими спробами зашкодити роботі Starlink.

Exactly.



SpaceX is spending significant resources combating Russian jamming efforts. This is a tough problem.



They have succeeded in shutting down every communications system, except Starlink. Реклама: May 24, 2024

Маск зазначив, що росіянам вдалось заглушити усі системи звʼязку, які використовує Україна на фронті, окрім Starlink.

Нагадаємо:

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Росія перед наступом на Харківщину розгорнула передові технології для перешкоджання роботі супутникового інтернету Starlink, який ЗСУ використовують для зв'язку, збору розвідданих та атак безпілотників.

Раніше WP повідомила, що у перший день наступу росіян на Харківщину 10 травня в українських військових вийшли з ладу термінали Starlink. Їх заглушили російські засоби РЕБ.