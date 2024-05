SpaceX витрачає значні ресурси на протидію російським спробам глушити Starlink - Маск

Американський мільярдер, засновник компанії SpaceX, яка є оператором системи супутникового звʼязку Starlink, зазначив, що компанія виділяє значні ресурси на протидію спробам росіян глушити звʼязок терміналів.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).

У відповіді на пост користувача X про те, що Starlink попри намагання росіян заглушити його звʼязок, показує себе краще, ніж аналогічні технології на лінії зіткнення Маск сказав, що SpaceX виділяє значні ресурси на боротьбу з російськими спробами зашкодити роботі Starlink.

Exactly.



SpaceX is spending significant resources combating Russian jamming efforts. This is a tough problem.



They have succeeded in shutting down every communications system, except Starlink.

