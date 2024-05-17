Маск просуває плани збору інформації в Китаї задля забезпечення планів щодо ШІ - Reuters

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Компанія Tesla просуває плани по забезпеченню глобального розвитку своєї системи безпілотного водіння за допомогою даних з внутрішнього ринку Китаю, що є частиною стратегії Ілона Маска по розвитку штучного інтелекту (ШІ).

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

За словами двох людей, в рамках зусиль зі збору даних в КНР, Tesla розробляє плани щодо центру обробки даних у країні для тренування алгоритму, необхідного для більш повністю автономних автомобілів.

Зусилля Tesla підкреслюють швидкість, з якою компанія робить ставку на прорив у галузі штучного інтелекту в той час, коли попит на електромобілі сповільнився, а конкуренція посилилася.

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Її прагнення повніше використовувати дані з автомобілів у Китаї для розробки штучного інтелекту для водіння відбувається в той час, коли уряд США намагається обмежити передачу технологій ШІ від американських фірм до Китаю.

Створення дата-центру в Китаї для розробки FSD вимагатиме від Tesla співпраці з китайським партнером, сказали два джерела. Існує також потенційна проблема з постачанням обладнання.

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Британська інжинірингова група Arup втратила близько 25 млн дол після того, як шахраї використали цифрову версію топменеджера для замовлення фінансових переказів під час відеоконференції.

Голова Британської спецслужби GCHQ, Енн Кіст-Батлер заявила, що Китай становить реальну і зростаючу кібернетичну загрозу для Сполученого Королівства.