Росіяни навчилися втручатися в роботу Starlink, які використовують ЗСУ – NYT

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Росія перед наступом на Харківщину розгорнула передові технології для перешкоджання роботі супутникового інтернету Starlink, який ЗСУ використовують для зв'язку, збору розвідданих та атак безпілотників.

Про це пише The New York Times.

"Незадовго до того, як російські війська прорвалися через північний кордон України цього місяця, бійці 92-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ втратили життєво важливий ресурс. Робота супутникового інтернету Starlink, який солдати використовують для зв'язку, збору розвідданих і проведення атак за допомогою безпілотників, сповільнилася до мінімуму", - підкреслює видання.

NYT нагадує, що Starlink є критично важливим для українських військових з перших днів великої війни з Росією.

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В основі нинішніх перебоїв зі зв'язком - посилення перешкод з боку Росії, підкреслює видання.

За словами українських урядовців, росіяни розгорнули потужнішу електронну зброю і більш досконалі засоби для виведення з ладу системи Starlink.

"Ці успіхи РФ становлять серйозну загрозу для України, якій часто вдавалося перехитрити російських військових за допомогою фронтового зв'язку та інших технологій, але яка перебуває в обороні від нового російського наступу", - зазначає NYT.

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"Це, схоже, перший випадок, коли росіяни спричинили широкомасштабні перебої в роботі Starlink. Якщо їм це вдаватиметься і надалі, це може означати тактичний зсув, що підкреслить вразливість України та її залежність від послуг, які надає компанія Маска.

Оскільки Сполучені Штати та уряди інших країн співпрацюють зі SpaceX, ці перебої також піднімають питання щодо надійності Starlink у боротьбі з технічно витонченим супротивником", йдеться також у матеріалі.

В інтерв'ю цього тижня голлва Мінцифри Михайло Федоров заявив, що нещодавні атаки Росії на Starlink, ймовірно, були здійснені з використанням нових і більш досконалих технологій.

За його словами, росіяни зараз "випробовують різні механізми, щоб порушити якість зв'язку Starlink, тому що це дуже важливо для нас", не надавши деталей.

Федоров додав, що Україна постійно спілкується зі SpaceX для вирішення проблем.

SpaceX не відповіла на запити видання про коментарі.

"Ми програємо боротьбу з радіоелектронною зброєю", - сказав заступника командира ударного безпілотного батальйону "Ахіллес" 92-ї бригади із поизвним "Аякс".

"За день до російського наступу Starlink просто вимкнувся, він став дуже, дуже повільним", - додав "Аякс".

Колишня співробітниця Міністерства оборони США і експертка з питань радіоелектронної боротьби Карі А. Бінген, сказала, що Starlink та інші супутникові комунікації можуть бути порушені за допомогою використання радіочастот високої потужності, які перевантажують лінії зв'язку. За її словами, невидимі атаки, як правило, здійснюються з транспортного засобу з великою радіовежею, прикріпленою зверху.

Пояснення перебоїв у роботі Starlink в Україні протягом останнього року різняться, додає NYT.

Деякі експерти кажуть, що Росія стала краще втручатися в сигнал між супутниками і терміналами Starlink на землі, використовуючи потужні і точні глушилки. Інші припускають, що роботу сервісу порушила спеціалізована електронна зброя, встановлена на безпілотниках, яка може заплутувати сигнали GPS.

"Starlink не продається безпосередньо Росії. Але цього року українські посадовці публічно забили на сполох через те, що Росія використовує термінали Starlink, придбані у сторонніх постачальників, що потенційно може підірвати перевагу України у сфері зв'язку.

Експерти попереджали, що Україна надмірно залежить від однієї компанії, яка володіє таким життєво важливим ресурсом, особливо від такої непередбачуваної людини, як Ілон Маск. Але залежність України від Starlink навряд чи зменшиться. Існує небагато альтернатив для такого всеосяжного і надійного сервісу", - резюмує видання.

Нагадаємо:

Раніше WP повідомила, що у перший день наступу росіян на Харківщину 10 травня в українських військових вийшли з ладу термінали Starlink. Їх заглушили російські засоби РЕБ.

Економічна правда