Париж втратив статус найбільшого фондового ринку Європи через дострокові вибори

Заява про дострокові парламентські вибори у Франції вдарила по фондовому ринку країни, який втратив статус найбільшого в Європі менш ніж через два роки після того, як забрав це звання у Британії.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що заява президента Франції Еммануеля Макрона про дострокові парламентські вибори спровокувала розгром, який минулого тижня знищив близько 258 млрд дол із ринкової капіталізації французьких компаній.

Так, акції банків Societe Generale SA, BNP Paribas SA і Credit Agricole SA — великих власників державного боргу — втратили понад 10% кожна.

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Відповідно до даних, зібраних Bloomberg, загальна вартість акцій країни зараз становить близько 3,13 трлн дол, які поступаються Британії на рівні 3,18 трлн дол.

Британія, яка теж готується до власних загальних виборів, але її результати вважаються більш стабільними, оскільки опозиційна Лейбористська партія лідирує в опитуваннях із великим відривом.

Додається, що у Франції ринкові стратеги поки що не впевнені в тому, що варто повертатися до акцій через невизначеність, пов’язану з державними фінансами та політикою. Крім банків, оператори платних доріг Vinci SA і Eiffage SA впали через стурбованість тим, що автомагістралі можуть бути повторно націоналізовані, якщо партія Макрона втратить владу.

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Нагадаємо:

Інвестори відповіли критикою на рішення президента Франції Еммануеля Макрона про дострокові парламентські вибори, оскільки воно викликало попередження про подальше погіршення стану фінансів країни і навіть побоювання нової кризи євро.