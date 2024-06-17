В Україні за рік попит на електромобілі зріс на 68%
У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Про це повідомляє Укравтопром.
Згідно з повідомленням, відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%.
Однак частка нових машин в реєстраціях BEV склала 16%, проти 23% торік.
"Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4025 шт. (нових – 647 шт., уживаних – 3378 шт.)", - йдеться в повідомленні.
Серед 88 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.
В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- VOLKSWAGEN ID.4 - 110 од.;
- HONDA M-NV - 72 од.;
- NISSAN Ariya - 58 од.;
- BYD Song Plus - 45 од.;
- ZEEKR 001 - 32 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- NISSAN Leaf - 492 од.;
- TESLA Model 3 - 404 од.;
- TESLA Model Y - 335 од.;
- VOLKSWAGEN е-Golf - 212 од.;
- HYUNDAI Kona - 210 од.
Нагадаємо:
Впродовж травня українці придбали 931 легкове авто, ввезене з Китаю. Це на 8% більше порівняно з травнем минулого року.
Економічна правда