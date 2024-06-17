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В Україні за рік попит на електромобілі зріс на 68%

Понеділок, 17 червня 2024, 09:23 - Віктор Волокіта

У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Про це повідомляє Укравтопром.

Згідно з повідомленням, відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%.

Однак частка нових машин в реєстраціях BEV склала 16%, проти 23% торік.

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"Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4025 шт. (нових – 647 шт., уживаних – 3378 шт.)", - йдеться в повідомленні.

Серед 88 комерційних електромобілів новими були лише 5 авто.

 В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

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  • VOLKSWAGEN ID.4 - 110 од.;
  • HONDA M-NV - 72 од.;
  • NISSAN Ariya - 58 од.;
  • BYD Song Plus - 45 од.;
  • ZEEKR 001 - 32 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  • NISSAN Leaf - 492 од.;
  • TESLA Model 3 - 404 од.;
  • TESLA Model Y - 335 од.;
  • VOLKSWAGEN е-Golf - 212 од.;
  • HYUNDAI Kona - 210 од.

Нагадаємо:

Впродовж травня українці придбали 931 легкове авто, ввезене з Китаю. Це на 8% більше порівняно з травнем минулого року. 

Економічна правда

авто Україна
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