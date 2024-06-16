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Саудівській міністр відвідає Чилі з метою налагодити постачання літію для виробництва електромобілів

Неділя, 16 червня 2024, 17:26 - Володимир Тунік-Фриз

Уряд Чилі заявив, що міністр мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Бандар Алхораєф відвідає країну в липні і планує зустрітися зі своїм колегою в Сантьяго. Основною темою розмови буде літій.

Про це повідомляє Reuters.

За повідомленням, міністр гірничодобувної промисловості Саудівської Аравії заявив агентству Reuters у березні, що королівство зацікавлене у постачанні літію, оскільки має намір увійти в сектор електромобілів.

Джерело Reuters в уряді повідомило про візит, зазначивши, що обидва чиновники обговорять потенційні інвестиції в літій.

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Чилі є другим найбільшим у світі виробником літію, ключового матеріалу для виготовлення акумуляторів, які живлять електромобілі.

Нагадаємо:

Пропозиція Саудівської Аравії щодо продажу частини Aramco, яка принесе до 12 мільярдів доларів, є однією з найбільших угод з продажу акцій у світі відтоді, як королівство провело лістинг нафтового гіганта п'ять років тому.

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Економічна правда

Саудівська Аравія метали електромобіль
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