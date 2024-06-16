Саудівській міністр відвідає Чилі з метою налагодити постачання літію для виробництва електромобілів
Уряд Чилі заявив, що міністр мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Бандар Алхораєф відвідає країну в липні і планує зустрітися зі своїм колегою в Сантьяго. Основною темою розмови буде літій.
Про це повідомляє Reuters.
За повідомленням, міністр гірничодобувної промисловості Саудівської Аравії заявив агентству Reuters у березні, що королівство зацікавлене у постачанні літію, оскільки має намір увійти в сектор електромобілів.
Джерело Reuters в уряді повідомило про візит, зазначивши, що обидва чиновники обговорять потенційні інвестиції в літій.
Чилі є другим найбільшим у світі виробником літію, ключового матеріалу для виготовлення акумуляторів, які живлять електромобілі.
Нагадаємо:
Пропозиція Саудівської Аравії щодо продажу частини Aramco, яка принесе до 12 мільярдів доларів, є однією з найбільших угод з продажу акцій у світі відтоді, як королівство провело лістинг нафтового гіганта п'ять років тому.
Економічна правда