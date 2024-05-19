Starlink запрацює в Індонезії

Ілон Маск під час візиту до Індонезії оголосив про запуск супутникового інтернету Starlink у Індонезії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ілон Маск у неділю відкрив інтернет-сервіс Starlink компанії SpaceX в Індонезії.

Starlink може надати серйозну допомогу у налагоджені звʼязку у віддалених регіонах четвертої найбільш населеної країни світу.

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Крім з'єднання віддалених провінцій, Індонезія очікує, що Starlink покращить рівень освіти і охорони здоров'я, заявив у своєму повідомленні міністр морських справ і інвестицій Лухут Панджайтан.

Starlink, отримав ліцензію на роботу в країні на початку цього місяця.

Нагадаємо:

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Starlink, підрозділ компанії SpaceX Ілона Маска, попередив у суботу про "погіршення якості послуг", оскільки Земля потерпає від найбільшої геомагнітної бурі з 2003 року, спричиненої сонячною активністю.

Уряд Польщі продовжить оплачувати роботу понад 20 тисяч терміналів Starlink, які Варшава передала Україні.

Економічна правда





