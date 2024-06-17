Компанії-лідери оптової торгівлі заробили понад пів трильйона у 2023 році – Опендатабот

У 2023 році компанії-лідери оптової торгівлі заробили понад 535 млрд грн. Загалом до топ-10 потрапили компанії, які займаються торгівлею тютюновими виробами, агропродукцією, металом, фармацевтичними препаратами та продуктами харчування.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

Зазначається, що сукупний дохід 10 провідних компаній оптової торгівлі минулого року зріс на 17% у порівнянні до лідерів 2022 року.

Компанія українського агрохолдингу "Кернел Трейд" третій рік поспіль очолює рейтинг, попри зменшення доходу на 9% до 62,06 млрд грн. Компанія, що входить до групи Кернел Андрія Веревського, займається оптовою торгівлею зерном та соняшниковою олією. Водночас чистий прибуток компанії зменшився на 15%, склавши 4,37 млрд грн.

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У Опендатабот зазначають, що наприкінці квітня цього року "Кернел Трейд" змінив свій напрямок роботи у реєстрах з оптової торгівлі на виробництво олії.

На друге місце піднялась компанія "Окко експрес". Компанія створена тільки у вересні 2022 року, минулого року її дохід склав 61,89 млрд грн, а чистий прибуток досяг 1,15 млрд грн. "Окко експрес" займається торгівлею паливом і витіснила зі своєї позиції іншу компанію групи – Окко-бізнес партнер.

На третьому місці знаходиться "Тедіс Україна", що входить до групи родини Кауфман. Дохід компані у 2023 році зменшився на 5% до 61,53 млрд грн. "Тедіс Україна" займається оптовою торгівлею тютюновими виробами.

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Новачком у рейтингу "ДЛ Солюшн", створену у серпні 2022 року, власником якої є громадянин Ізраїлю Арі Вебер. Основним видом діяльності компанії є оптова торгівля тютюновими виробами. Компанія зайняла 7-ме місце з доходом у 50,65 млрд грн і чистим прибутком у 61,36 млн грн.

Зазначається, що "Фоззі коммерц", яка піднялась на 9-те місце, збільшивши свій дохід у 7 разів до 41,85 млрд грн, що є найкращим показником серед інших компаній. Водночас чистий прибуток "Фоззі коммерц" скоротився у 10 разів у порівнянні до минулого року. Компанія входить до групи Фоззі Груп Володимира Костельмана.

Натомість "Метінвест-СМЦ" Ріната Ахметова закриває рейтинг з доходом у 40,71 млрд грн, що на 36% більше, ніж у перший рік повномасштабної. Торік компанія, що займається оптовою торгівлею металом та металоконструкціями отримала прибуток у 881,55 млн грн, що майже на третину більше ніж у 2022 році.

Додається, що зі списку топ-10 вибули три компанії, які займалися оптовою торгівлею паливом: Окко-бізнес партнер, ДТЕК Трейдінг та Вест Петрол Маркет. Також покинула рейтинг Філіп Морріс сейлз енд дистриб’юшн, незважаючи на зростання доходу на 36% у 2023 році.

Нагадаємо:

Майже половину з топ-10 найуспішніших українських гуртовиків під час війни склали бізнеси, які займаються торгівлею твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.