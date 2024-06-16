У травні Росія вперше за понад два роки обігнала США за поставками газу до Європи

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У травні 2024 року імпорт газу з Росії в Європу вперше за майже два роки перевищив поставки з США, попри зусилля регіону спрямовані на відмову від російського палива після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Financial Times.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України, країни ЄС почали різко відмовлятись від російського газу, заміняючи його поставками СПГ із США.

Вже у вересні 2022 року США обігнала Росію, ставши найбільшим постачальником газу до Європи.

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Однак у травні 2024 року поставки російського газу і СПГ трубопроводами вперше з 2022 року обігнали обсяги імпорту із США, становлячи 15% від загального обсягу поставок до ЄС та інших країн Європи, у той час як обсяги поставок СПГ із США склав всього 14% від загальних обсягів.

Як повідомляють, на високі обсяги російського газу в травні вплинули короткострокові фактори, в тому числі перебої на великому американському експортному об'єкті СПГ, тоді як Росія відправила більше газу через Туреччину напередодні планового технічного обслуговування в червні.

Попит на газ в Європі залишається відносно слабким, а рівні запасів газу в сховищах близькі до рекордно високих для цієї пори року.

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З 2022 року Росія поставляє газ до Європи лише трубопроводом через Туреччину та Україну. Транзитна угода між Україною та Росією закінчується цього року, що швидше за все зупинить потоки через цей маршрут.

За словами представника Незалежної служби товарної розвідки (ICIS) Маржека-Мансера, розворот "навряд чи буде тривалим", оскільки влітку Росія зможе відвантажувати СПГ до Азії північним морським шляхом, що, ймовірно, зменшить обсяги поставок до Європи, в той час як виробництво СПГ в США знову зростає.

Нагадаємо:

ДТЕК укладає першу пряму угоду на постачання американського газу, щоб зменшити енергетичний вплив Росії.

Термін дії угоди про транзит російського газу до ЄС спливає наприкінці цього року і представники європейського уряду ведуть переговори з Україною щодо подачі газу наступного року. Один із варіантів — закачувати газ з Азербайджану до російських трубопроводів, що ведуть до Європи.

Економічна правда