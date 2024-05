SpaceX тратит значительные ресурсы на противодействие российским попыткам глушить Starlink - Маск

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX, которая является оператором системы спутниковой связи Starlink, отметил, что компания выделяет значительные ресурсы на противодействие попыткам россиян глушить связь терминалов.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X (Twitter).

В ответе на пост пользователя X о том, что Starlink, несмотря на попытки россиян заглушить его связь, показывает себя лучше, чем аналогичные технологии на линии соприкосновения Маск сказал, что SpaceX выделяет значительные ресурсы на борьбу с российскими попытками помешать работе Starlink.

Exactly.



SpaceX is spending significant resources combating Russian jamming efforts. This is a tough problem.



They have succeeded in shutting down every communications system, except Starlink.

