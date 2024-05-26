Все разделы
Укр / Рус

SpaceX тратит значительные ресурсы на противодействие российским попыткам глушить Starlink - Маск

Воскресенье, 26 мая 2024, 11:51

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX, которая является оператором системы спутниковой связи Starlink, отметил, что компания выделяет значительные ресурсы на противодействие попыткам россиян глушить связь терминалов.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X (Twitter).

В ответе на пост пользователя X о том, что Starlink, несмотря на попытки россиян заглушить его связь, показывает себя лучше, чем аналогичные технологии на линии соприкосновения Маск сказал, что SpaceX выделяет значительные ресурсы на борьбу с российскими попытками помешать работе Starlink.

Маск отметил, что россиянам удалось заглушить все системы связи, которые использует Украина на фронте, кроме Starlink.

Напомним:

Реклама:

Россия перед наступлением на Харьковщину развернула передовые технологии для препятствования работе спутникового интернета Starlink, который ВСУ используют для связи, сбора разведданных и атак беспилотников.

Ранее WP сообщила, что в первый день наступления россиян на Харьковщину 10 мая у украинских военных вышли из строя терминалы Starlink. Их заглушили российские средства РЭБ.

Маск SpaceX война связь Россия
Реклама:
Материалы по теме
SpaceX обдумывает план продажи акций на сумму 200 миллиардов долларов 25 мая 2024, 17:33
Starlink заработает в Индонезии 19 мая 2024, 17:40
Маск продвигает планы сбора информации в Китае для обеспечения планов по ИИ - Reuters 17 мая 2024, 15:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте