Норвегія виділить $103 мільйонів на відновлення енергетики України

Прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив, що Осло надасть Україні 1,1 мільярда крон (103 мільйони доларів), щоб допомогти відновити енергетичну інфраструктуру та забезпечити постачання електроенергії до наступної зими.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у своєму виступі на другому дні Глобального саміту миру у Швейцарії, повідомляє AFP.

За його словами, Осло веде тісний діалог з Києвом про, як Україна може найбільш ефективно використати ці кошти.

"Самі українці мають найкраще уявлення про те, що потрібно", – зауважив він.

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За новими оцінками, понад 50 відсотків енергетичних потужностей України було зруйновано, зазначає норвезький уряд.

"Росія здійснює масовані, систематичні атаки, щоб паралізувати енергосистему, але українці працюють вдень і вночі, щоб підтримувати життєво важливі поставки електроенергії для населення", – вказав Стьоре.

Він заявив, що вже ухвалив рішення про виділення 120 мільйонів крон на ремонтні роботи в Харківській області, яка останнім часом особливо сильно постраждала від російських атак.

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Стьоре уточнив, що сонячні панелі будуть встановлені у семи пологових будинках та операційних у Харківській області.

Напередодні віцепрезидентка США Камала Гарріс із нагоди участі в Глобальному саміті миру оголосила про виділення Україні 1,5 мільярда доларів через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Державний департамент для підтримки українського народу.

Раніше стало відомо про надання Британією Україні двосторонньої допомоги у розмірі до 242 мільйонів фунтів стерлінгів (майже $300 млн), зокрема для енергетичних потреб.

Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що в України є план, як збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цьогоріч і ще 4 гігават – протягом наступних років.

Європейська правда