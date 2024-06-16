Розлив нафти біля Сінгапуру поширився на узбережжя острова і загрожує морському заповіднику

розлив нафти на березі Сингапуру Getty images

Сінгапур посилює роботи з ліквідації нафтової плями, яка поширилася вздовж узбережжя після аварії двох суден.

Про це повідомляє Reuters.

Нафта потрапила у води Сінгапуру після того, як у п'ятницю вдень у південному порту Пасір-Панджанг земснаряд під прапором Нідерландів зіткнувся зі стаціонарним бункеровозом під прапором Сінгапуру.

Влада Сінгапуру заявила, що судно більше не витікає нафтою, але в суботу ввечері додала, що "через припливну течію очищена нафта осіла вздовж берегової лінії, включаючи Сентозу, природний заповідник Лабрадор, Південні острови, Південний пірс Марини і парк Східного узбережжя".

Реклама:

Як повідомляють, нафтовий блиск також був помічений у водах, що оточують Морський парк Сестринських островів, морську природоохоронну територію площею 400 000 квадратних метрів.

Сінгапур є світовим центром судноплавства і бункерування палива. Вплив розливу нафти на навколишнє середовище залишається неясним, але місцева газета The Straits Times повідомила, що рибалки були попереджені про різке збільшення кількості загиблої риби протягом наступних кількох днів.

Ендрю Діксон, який керує екологічно чистим курортом менш ніж за годину їзди від Сінгапуру, сказав, що нафтові розливи такого масштабу трапляються рідко, і влада повинна запровадити жорсткі покарання "за подібні речі, щоб цього не сталося".

Реклама:

Економвчна правда