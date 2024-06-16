НЕК "Укренерго"

За вказівкою "Укренерго", стабілізаційні відключення у понеділок, 17 червня, планують застосовувати протягом усього дня, з 08:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Як йдеться у повідомленні, за вказівкою НЕК "Укренерго", ліміти споживання, при перевищенні яких можуть застосовувати відключення електроенергії у понеділок, 17 червня, планують застосовувати з 08:00 до 24:00.

В "Укренерго" пояснюють збільшення часу відключень прогнозовано вищим споживанням на початку робочого тижня.

Реклама:

Про зміни щодо графіків будуть повідомляти окремо.

Нагадаємо:

Через зниження споживання електроенергії у вихідний день, в Україні у неділю, 16 червня, не застосовували стабілізаційні відключення.

Реклама:

Економічна правда





