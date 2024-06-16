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Стабілізаційні відключення у понеділок, 17 червня, планують застосовувати протягом усього дня

Неділя, 16 червня 2024, 18:24 - Володимир Тунік-Фриз
 
НЕК "Укренерго"

За вказівкою "Укренерго", стабілізаційні відключення у понеділок, 17 червня, планують застосовувати протягом усього дня, з 08:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Як йдеться у повідомленні, за вказівкою НЕК "Укренерго", ліміти споживання, при перевищенні яких можуть застосовувати відключення електроенергії у понеділок, 17 червня, планують застосовувати з 08:00 до 24:00.

В "Укренерго" пояснюють збільшення часу відключень прогнозовано вищим споживанням на початку робочого тижня.

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Про зміни щодо графіків будуть повідомляти окремо.

Нагадаємо:

Через зниження споживання електроенергії у вихідний день, в Україні у неділю, 16 червня, не застосовували стабілізаційні відключення.

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Економічна правда



Укренерго ДТЕК електроенергія
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