Україна і спецкомітет кредиторів не досягли угоди про умови реструктуризації євробондів

Україна і спецкомітет кредиторів, що представляє власників майже 20% єврооблігацій, у період із 3 до 14 червня провели переговори та обмінялися пропозиціями щодо реструктуризації, однак не змогли досягти угоди, зокрема й через неприйнятність запропонованих комерційними кредиторами умов для МВФ і Групи офіційних кредиторів України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Пропозицію було доведено до відома співробітників МВФ, які попередньо оцінили її як таку, що не відповідає цільовим показникам DSA (Debt Sustainability Analysis) МВФ. Про це також повідомили в секретаріаті Групи кредиторів України, який підтвердив, що будь-які грошові потоки впродовж періоду дії програми МВФ мають залишатися символічними", - ідеться в повідомленні Мінфіну на Лондонській фондовій біржі в понеділок.

"Хоча Україна та спеціальний комітет кредиторів не дійшли згоди щодо умов реструктуризації протягом періоду консультацій, Україна та спеціальний комітет кредиторів продовжать взаємодію та конструктивні дискусії через своїх відповідних консультантів, а Україна продовжить двосторонні переговори з іншими інвесторами, з метою досягнення подальшого прогресу та досягнення принципової угоди за першої ж нагоди", - наголошується в релізі.

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Економічна правда

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