Ціни на нафту знизились через падіння попиту в США та зростання видобутку в Китаї

Ціни на нафту 17 червня впали на азійських торгах через зниження споживчого попиту в США і зростання травневого видобутку в Китаї, який є найбільшим світовим імпортером нафти.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в серпні знизились на 0,29 дол до 82,33 дол за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в липні також знизилися на 0,29 дол до 78,16 дол за барель.

Більш активний серпневий контракт на нафту WTI також знизився на 0,4% до 77,76 дол за барель.

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Зниження цін відбулося після того, як опитування показало, що споживчі настрої в США впали до семимісячного мінімуму в червні, коли домогосподарства були стурбовані своїми особистими фінансами та інфляцією.

Однак, обидва еталонні контракти все ж таки зросли майже на 4% минулого тижня, що є найвищим тижневим зростанням у відсотковому вираженні з квітня.

Крім того, внутрішній видобуток нафти в Китаї в травні виріс на 0,6% в річному обчисленні до 18,15 млн тонн, згідно з даними, опублікованими Національним бюро статистики.

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З початку року видобуток склав 89,1 млн тонн, що на 1,8% більше, ніж роком раніше. У травні національний видобуток нафти впав на 1,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 60,52 млн. тонн, а з початку року склав 301,77 млн. тонн, що на 0,3% більше, ніж рік тому.

Нагадаємо:

Ціни на нафту знизилися 14 червня, оскільки ринки оцінювали вплив збереження процентних ставок в США на більш високому рівні довше, ніж очікувалося, але нафта завершила свій найкращий тиждень за останні два місяці після впевнених прогнозів щодо попиту на нафту та паливо.