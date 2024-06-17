Всі розділи
Укр / Рус

Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

Ціни на нафту знизились через падіння попиту в США та зростання видобутку в Китаї

Понеділок, 17 червня 2024, 09:17 - Ігор Пилипів

Ціни на нафту 17 червня впали на азійських торгах через зниження споживчого попиту в США і зростання травневого видобутку в Китаї, який є найбільшим світовим імпортером нафти.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в серпні знизились на 0,29 дол до 82,33 дол за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в липні також знизилися на 0,29 дол до 78,16 дол за барель.

Більш активний серпневий контракт на нафту WTI також знизився на 0,4% до 77,76 дол за барель.

Реклама:

Зниження цін відбулося після того, як опитування показало, що споживчі настрої в США впали до семимісячного мінімуму в червні, коли домогосподарства були стурбовані своїми особистими фінансами та інфляцією.

Однак, обидва еталонні контракти все ж таки зросли майже на 4% минулого тижня, що є найвищим тижневим зростанням у відсотковому вираженні з квітня.

Крім того, внутрішній видобуток нафти в Китаї в травні виріс на 0,6% в річному обчисленні до 18,15 млн тонн, згідно з даними, опублікованими Національним бюро статистики.

Реклама:

З початку року видобуток склав 89,1 млн тонн, що на 1,8% більше, ніж роком раніше. У травні національний видобуток нафти впав на 1,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 60,52 млн. тонн, а з початку року склав 301,77 млн. тонн, що на 0,3% більше, ніж рік тому.

Нагадаємо:

Ціни на нафту знизилися 14 червня, оскільки ринки оцінювали вплив збереження процентних ставок в США на більш високому рівні довше, ніж очікувалося, але нафта завершила свій найкращий тиждень за останні два місяці після впевнених прогнозів щодо попиту на нафту та паливо.

нафта ціни Китай США
Реклама:
Матеріали за темою
Розлив нафти біля Сінгапуру поширився на узбережжя острова і загрожує морському заповіднику 16 червня 2024, 18:00
Глава МЗС Британії запропонував затримувати танкери, що перевозять російську нафту 15 червня 2024, 10:00
G7 готує нові заходи проти тіньового флоту РФ – Bloomberg 14 червня 2024, 18:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті