Норвегія виділить допомогу на ремонт енергетичної інфраструктури України

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив про виділення пакета для допомоги у відновленні української енергетичної інфраструктури, зокрема для лікарень у Харківській області.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Норвегія підтримуватиме Україну, ваше право на захист, а також у ваших цивільних сферах. Сьогодні ми представили пакет підтримки відновлення вашої електросистеми, щоб була електрика для лікарень Харкова і щоб була безпека цих ключових послуг. І ми продовжимо підтримувати вас у поверненні ваших дітей", - сказав він на другому пленарному засіданні в рамках Глобального саміту миру.

Прем'єр запевнив, що Норвегія буде з Україною "на наступному етапі" і зазначив, що після цього саміту почнеться підготовка до наступного.

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"Ми повинні бути мудрими і розумними. Ми повинні зберегти цю єдність стількох держав. Ви можете розраховувати на нас", - додав він.

Стьоре наголосив на важливості співпраці, щоб зробити наступний саміт успішним.

"І після цього саміту я відчуваю ще більшу наснагу від того, що ми доб'ємося успіху на цьому шляху", - сказав він.

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Як повідомляють у неділю західні ЗМІ, за заявою Стьоре, влада Норвегії надасть Україні $103 млн для відновлення її енергетичної системи та забезпечення електропостачання до настання зими. Стьоре наголосив, що відновлювальні роботи треба почати до зими. Водночас $11,2 млн піде на ремонт у Харківській області, передбачається встановлення сонячних батарей у кількох місцях.

У 2022 році Норвегія надавала Україні $196 млн для підтримки енергетичного сектору, а у 2023 році - $177 млн.

ЗМІ нагадують, що Осло раніше обіцяло $7 млрд для допомоги Україні у військовій і гуманітарній сферах на 2023-2027 роки.

Економічна правда