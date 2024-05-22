Екологічні організації виступили проти добудови Хмельницької АЕС: які їхні аргументи

фото: екодія

Низка природоохоронних організацій України виступили зі спільною заявою, у якій закликали владу відмовитися від планів добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Про це повідомляє Центр екологічних ініціатив "Екодія".

Зазначається, що новий законопроєкт про добудову ХАЕС не враховує поточний стан споруд, які були зведені ще в 1980-х роках і залишалися незавершеними майже 40 років.

Також наразі відсутні важливі дані та дослідження оцінки впливу на довкілля, як це передбачено законом. Окрім того, є питання до оцінки вартості й термінів будівництва, кажуть представники громадського сектору.

Реклама:

На їхню думку, оцінка будівництва у 1,7 мільярдів євро виглядає нереалістичною, порівнюючи зі світовими тенденціями.

Наприклад, вартість спорудження енергоблоку Фламанвіль-3 у Франції зросла з 3,2 до 12,4 мільярда євро з 2007 року, і проєкт досі не завершений. Подібні проблеми спостерігаються і на АЕС Моховце у Словаччині, додає "Екодія".

"Гроші на будівництво енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС має виділяти ДП НАЕК "Енергоатом", який у свою чергу має заробити їх на тарифі за електроенергії. Тобто кошти будуть стягуватися з українських споживачів.

Реклама:

Це означає, що українці будуть змушені платити великі суми протягом багатьох років за проєкт, який у найкращому випадку буде реалізовано щонайменше за 5 років, та який не вирішує нагальних потреб країни у дешевших та швидших у будівництві джерелах енергії", - заявив фахівець з енергетичної політики "Екодії" Артем Колесник.

Експерти додають, що нинішній проєкт добудови ХАЕС значною мірою залежить від технологій та обладнання російського походження, що суперечить національним інтересам України та міжнародним санкціям.

Вони звернули увагу, що для добудови планують використати старе російське обладнання з недобудованої болгарської АЕС "Белене". Очікується, що в червні будуть результати переговорів між Україною та Болгарією про закупівлю цього обладнання.

"Представники громадських організацій акцентують на відсутності підтвердження, чи зможе ХАЕС забезпечити охолодження одночасно чотирьох атомних енергоблоків через 10-15 років. А також, які наслідки це матиме для екосистеми річки Горинь й водозабезпечення всього регіону.

Загалом проти будівництва офіційно виступили 19 природоохоронних організацій. Вони закликають президента та Верховну Раду припинити розгляд і схвалення законопроєкту про будівництво енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької АЕС, аргументуючи, що проєкт суперечить національним інтересам України, становить загрозу для енергетичної безпеки країни і може мати серйозні екологічні та економічні наслідки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Добудова третього енергоблоку Хмельницької атомної електростанції займе 2,5 - 3 роки, четвертого енергоблоку – до 4 років, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Енергоатом" розпочав проєкт зі зведення енергоблоків ХАЕС-5 та ХАЕС-6 за американською технологією АР1000 Westinghouse на Хмельницькій АЕС. Вже закладено перший куб бетону енергоблока №5.

Читайте також: Україна будуватиме ще одну найбільшу АЕС в Європі. Для чого і де братимуть гроші?

Економічна правда