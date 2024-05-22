Прокуратура підозрює директорку фірми у заволодінні 3 мільйонів на реконструкції АЕС

Директорці столичного підприємства, яке виконувало роботи на Хмельницькій АЕС, за фактами заволодіння чужим майном та службового підроблення повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрювана під час ремонтних робіт на території відокремленого підрозділу "Хмельницька атомна електростанція" ДП "НАЕК "Енергоатом" умисно внесла неправдиві відомості до будівельної документації. І штучно завищила витрати на виконання пусконалагоджувальних робіт.

Підприємиця підробила акти приймання виконаних робіт щодо компенсації коштів на відрядження працівників фірми. Водночас вони не були офіційно працевлаштовані, а виконували роботи за договором.

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Своїми діями підозрювана завдала матеріальної шкоди на майже 3 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУ Нацполіції в Хмельницькій області, оперативний супровід – співробітники Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України та Управління СБУ в області.

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Нагадаємо:

На Хмельниччині власника компанії, якого звинувачують у злочинах проти нацбезпеки, суд зобов’язав повернути землю вартістю понад 1 млрд грн у комунальну власність.

Економічна правда