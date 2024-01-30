Україна будуватиме ще одну найбільшу АЕС в Європі. Для чого і де братимуть гроші?

Попри війну міністр енергетики Герман Галущенко оголосив про плани будівництва в Україні 4 нових атомних блоків. У разу реалізації цього проєкту Хмельницька АЕС стане найбільшою атомною станцією в Європі, відібравши пальму першості в окупованої Запорізької АЕС.

У критиків команди міністра енергетики подібні заяви викликають подив з декількох причин. Перша і основна – незрозумілим лишається джерело фінансування такого масштабного будівництва.

По-друге, додаткові 4000 МВт генерації на одному об’єкті йдуть врозріз із заявами керівництва держави про плани розвивати децентралізовану енергосистему, яка має стати менш вразливою для можливих атак росіян.

Наскільки реальною є побудова нових атомних потужностей під час війни, скільки на це піде коштів та де Україна планує їх брати?

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Чи потрібна Україні нова генерація?

Відповідь на це питання більш ніж очевидна. Попри відсутність масштабних обстрілів енергетичної інфраструктури з боку росіян, опалювальний сезон 2023/2024 років Україна проходить із скрипом. Поточну ситуацію в інтерв’ю ЕП добре описав головний диспетчер "Укренерго" Віталій Зайченко.

"На початку січня ми були буквально "на межі" (від обмежень споживачів – ЕП). Бог з погодою допоміг, "Укргідроенерго" більше виробило, ракетна небезпека знизила споживання, через негоду знеструмлені населені пункти. Це недобре для споживачів, але "плюс" для балансування системи. Можна з впевненістю сказати, що до кінця зими так відбалансуватися ми не зможемо", – попередив головний диспетчер країни.

І це ще без урахування імпорту та аварійної допомоги, які регулярно надходять від сусідніх держав в українську енергосистему. На сьогодні технічні можливості поставок електроенергії в Україну обмежені 1700 МВт. Тож в "Укренерго" наголошують, що перетин для імпорту слід розширити.

За таких обставин нові обстріли росіянами енергетичної інфраструктури майже гарантовано призведуть до відключення споживачів. Чи стане легше після закінчення холодів? На жаль, ні.

Річ у тім, що після завершення опалювального сезону на АЕС традиційно розпочинається ремонтна кампанія з підготовки до наступного сезону. І супроводжується вона зупинкою атомних блоків, і відповідно, загрозою дефіциту електроенергії. Цього року ця кампанія обіцяє бути не менш жорсткою, ніж минулого.

"Ця проблема з нами не на один чи два роки. Вона може вирішитись тільки коли ми побудуємо щось нове або повернемо в баланс окуповану генерацію", – пояснює співрозмовник ЕП в одній з державних енергетичних компаній.

Існує думка, що ледь не усі проблеми з генерацією в Україні здатна вирішити деокупація найбільшої в Європі АЕС – Запорізької. Однак тут не все так просто.

При звільненні ЗАЕС, разом з генерацією Україна одночасно поверне й величезний обсяг споживання на тих територіях, але складність навіть не в цьому.

У разі відступу з Енергодару, росіяни зроблять все, щоб ця станція повернулась українцям максимально непридатною для роботи. За найбільш оптимістичного сценарію, після повернення ЗАЕС відновити її роботу вдасться за 2-3 роки, а за песимістичного – взагалі ніколи.

Інший важливий чинник, на який варто зважати українським енергетикам – можлива втрата додаткових генеруючих потужностей вже найближчим часом. Так, на сьогодні дуже складна ситуація з Курахівською ТЕС, яка ледь не щодня обстрілюється артилерією ворога та може повністю випасти з балансу в будь-який момент.

В безпосередній близькості до лінії фронту перебуває і Слов’янська ТЕС, яка також неодноразово обстрілювалась росіянами. Зупинка цих двох станцій означала б ще "мінус" 500-700 МВт в балансі, які треба додатково чимось покривати.

Будівля Слов’янської ТЕС після обстрілу 17 вересня 2022 року

Тому, повертаючись до озвученого на початку питання можна стверджувати, що нова генерація Україні вкрай потрібна. Як і повернення в роботу окремих зупинених блоків ТЕЦ, та нові системи ППО для захисту вже працюючих електростанцій.

Найбільша АЕС у Європі

Наприкінці тижня міністр енергетики Герман Галущенко зробив гучну заяву, що Україна вже у 2024 році планує розпочати будівництво великих блоків для атомних станцій. Про що йдеться?

Заява міністра стосується добудови блоків на Хмельницькій АЕС, яка на сьогодні є найменшою з усіх працюючих в країні атомних станцій.

Довідка. На підконтрольній Україні території розташовані три атомні електростанції. Хмельницька АЕС експлуатує 2 блоки по 1000 МВт, Південноукраїнська АЕС має 3 блоки по 1000 МВт, а Рівненська АЕС – 4 блоки: два по 1000 МВт і стільки ж – по 420 МВт. Окупована росіянами з березня 2022 року Запорізька АЕС має 6 блоків по 1000 МВт кожен.

Запорізька АЕС на сьогодні є найбільшою атомною електростанцією в Європі, але за умови реалізації озвучених Галущенком планів Хмельницька може її обійти та посісти перше місце.

Річ у тім, що крім вже працюючих двох блоків Хмельницька АЕС має ще два блоки, будівництво яких розпочалось ще в радянські часи, але так і не було завершено.

Два блоки Хмельницької АЕС Фото wikipedia.org

Наразі існує два варіанти розвитку подій, які теоретично можуть реалізовуватися одночасно. Перший – добудова 3 та 4 блоків, а другий – будівництво нових 5 та 6-го. Обидва мають певні труднощі, тому поки достеменно невідомо, який з них вдасться (якщо вдасться) розпочати та реалізувати першим.

Готове обладнання російського виробництва для 3 та 4 блоків наразі перебуває в Болгарії. Це реактори ВВЕР-1000 по 1000 МВт кожен. Точно такі встановлені на двох працюючих сьогодні блоках Хмельницької АЕС. "Зараз ведемо переговори з нашими болгарськими партнерами щодо двох реакторів, які ми хочемо імпортувати", – повідомив Галущенко.

Інші два – 5 та 6 блоки – планують будувати за американською технологією АР 1000. "Ці реактори виробництва компанії Westinghouse є ядерними установками покоління ІІІ+, більш безпечними й маневровими. Фактична потужність кожного блоку АР1000 становить понад 1100 МВт", – пояснює голова "Енергоатому" Петро Котін.

Наприкінці грудня Westinghouse переміг у тендері "Енергоатома" на закупівлю обладнання для будівництва пʼятого реактора Хмельницької АЕС за 437 млн дол.

"За ці гроші купили обладнання всього реакторного острова для одного енергоблоку, яке вже виготовлене та знаходиться у США. Воно призначалось для АЕС у Південній Кароліні, яка не була добудована, але ми змогли домовитись про його купівлю зі знижкою 50%.

Загальна вартість будівництва одного блоку становитиме близько 5 мільярдів доларів. Блок складається з реакторного острова, турбінного острова, силових електричних машин, і допоміжних систем. Велика і головна частина – реакторний острів – у нас вже є", – заявив Котін.

Коли можуть розпочатись роботи? Будівництво ядерних реакторів вимагає проходження величезної кількості бюрократичних інстанцій та отримання усіх необхідних документів та узгоджень. Основними серед них є три.



1. Розробка техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) та його погодження профільним регулятором та центральними органами виконавчої влади.



2. Консультації з сусідніми державами за Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє середовище.



3. Розробка та ухвалення закону про розміщення, проєктування та будівництво енергоблока АЕС.

Профільні експерти наголошують, що на це можуть піти роки. Попри це Галущенко публічно обіцяє розпочати будівництво влітку-восени 2024 року, а перші результати отримати через 2,5 року.

Наскільки це реально та які ризики

Публічна критика та застереження експертного середовища щодо планів побудови нових ядерних реакторів стосується трьох ключових напрямків.

Перший – після атак росіян на енергетичну інфраструктуру Україна оголосила про намір будувати розподілену генерацію, газотурбінні та газопоршневі електростанції, які мали б зробити енергосистему максимально децентралізованою та менш вразливою для ракет та дронів ворога.

Вочевидь, будівництво ще однієї найбільшої атомної станції в Європі йде всупереч з цими планами та обіцянками.

Друге та основне питання – звідки взяти фінансування для масштабного будівництва, а головне – джерело повернення цих коштів, оскільки на "Енергоатом" досі покладені зобов’язання з фінансування соціального тарифу на електрику для населення.

В компанії на запит ЕП повідомили, що джерелом фінансування будуть власні кошти, гроші іноземних банків та фінансових установ. З власних джерел ЕП стало відомо, що наразі ведуться перемовини з одним з банків США для фінансування будівництва блоків.

Третє – чи можливо реалізувати такий масштабний проєкт в оголошені стислі терміни та ще й у воюючій країні?

У цьому контексті Котіну пригадують історію з подарованою американцями ще на початку 2023 року газотурбінною електростанцією, яку команда президента "Енергоатома" так і не спромоглась запустити за рік. Мовляв, що вже говорити про будівництво чотирьох атомних реакторів?

Попри критику опонентів у Міненерго та "Енергоатомі" наполягають, що будівництво таки розпочнеться до кінця року. І не останню роль в цьому процесі має зіграти саме зацікавленість американців.

"Для США будівництво Україною енергоблоків за американською технологією, а також створення спільного з нами ядерного палива для атомних блоків ВВЕР-440, є геополітичним проєктом.

Якщо проводити аналогію зі зброєю, то саме завдяки Україні весь світ побачив, що Patriot – найкраща система ППО. Те ж саме можна сказати і про атомну енергетику. Вони зацікавлені в тому, щоб ми встановили атомні блоки за технологією АР1000", – упевнений Галущенко.