Потужність ПАЕС зросте на 70%: "Енергоатом" почав готуватися до зведення нових енергоблоків

"Енергоатом" розпочав підготовчі роботи з будівництва двох нових енергоблоків на Південноукраїнській АЕС. Нові блоки збільшать потужність станції на 66% (з 3 до 5 тисяч МВт).

Про це повідомив в.о. голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, пише пресслужба компанії.

За його словами, на Південноукраїнській АЕС, де наразі експлуатуються три енергоблоки загальною потужністю 3000 МВт, буде збудовано два нових енергоблоки № 4 та № 5 за технологією АР1000 Westinghouse.

"Ми розпочинаємо підготовку до будівництва двох нових енергоблоків на майданчику ПАЕС. Враховуючи нагальні потреби України в сучасній надійній генерації та тривалий цикл будівництва, ми повинні розпочати цей процес уже сьогодні, здійснити інженерно-вишукувальні та передпроєктні роботи, провести необхідні розрахунки тощо", – заявив Петро Котін.

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Зазначені підготовчі роботи та всі видатки на будівництво нових атомних енергоблоків здійснюються коштом "Енергоатома".

Гроші державного та місцевих бюджетів, а також кошти чи обладнання, що спрямовуються для відновлення вітчизняної енергетичної інфраструктури, яка постраждала внаслідок російських обстрілів, компанія не використовуватиме.

Нагадаємо:

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"Енергоатом" розпочав проєкт зі зведення енергоблоків ХАЕС-5 та ХАЕС-6 за американською технологією АР1000 Westinghouse на Хмельницькій АЕС. Вже закладено перший куб бетону енергоблока №5.