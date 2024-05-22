Экологические организации выступили против достройки Хмельницкой АЭС: каковы их аргументы

фото: екодія

Ряд природоохранных организаций Украины выступили с совместным заявлением, в котором призвали власти отказаться от планов достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщает Центр экологических инициатив "Екодія".

Отмечается, что новый законопроект о достройке ХАЭС не учитывает текущее состояние сооружений, которые были возведены еще в 1980-х годах и оставались незавершенными почти 40 лет.

Также пока отсутствуют важные данные и исследования оценки воздействия на окружающую среду, как это предусмотрено законом. Кроме того, есть вопросы к оценке стоимости и сроков строительства, говорят представители общественного сектора.

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По их мнению, оценка строительства в 1,7 миллиардов евро выглядит нереалистичной по сравнению с мировыми тенденциями.

Например, стоимость сооружения энергоблока Фламанвиль-3 во Франции выросла с 3,2 до 12,4 миллиарда евро с 2007 года, и проект до сих пор не завершен. Подобные проблемы наблюдаются и на АЭС Моховце в Словакии, добавляет "Екодія".

"Деньги на строительство энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС должно выделять ГП НАЭК „Энергоатом", который в свою очередь должен заработать их на тарифе за электроэнергию. То есть средства будут взиматься с украинских потребителей.

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Это означает, что украинцы будут вынуждены платить большие суммы в течение многих лет за проект, который в лучшем случае будет реализован минимум за 5 лет, и который не решает насущных потребностей страны в более дешевых и быстрых в строительстве источниках энергии", - заявил специалист по энергетической политике „Екодії" Артем Колесник.

Эксперты добавляют, что нынешний проект достройки ХАЭС в значительной степени зависит от технологий и оборудования российского происхождения, что противоречит национальным интересам Украины и международным санкциям.

Они обратили внимание, что для достройки планируют использовать старое российское оборудование с недостроенной болгарской АЭС "Белене". Ожидается, что в июне будут результаты переговоров между Украиной и Болгарией о закупке этого оборудования.

"Представители общественных организаций акцентируют на отсутствии подтверждения, сможет ли ХАЭС обеспечить охлаждение одновременно четырех атомных энергоблоков через 10-15 лет. А также, какие последствия это будет иметь для экосистемы реки Горынь и водообеспечения всего региона.

Всего против строительства официально выступили 19 природоохранных организаций. Они призывают президента и Верховную Раду прекратить рассмотрение и одобрение законопроекта о строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС, аргументируя, что проект противоречит национальным интересам Украины, представляет угрозу для энергетической безопасности страны и может иметь серьезные экологические и экономические последствия", - говорится в сообщении.

Напомним:

Достройка третьего энергоблока Хмельницкой атомной электростанции займет 2,5 - 3 года, четвертого энергоблока - до 4 лет, заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Энергоатом" начал проект по возведению энергоблоков ХАЭС-5 и ХАЭС-6 по американской технологии АР1000 Westinghouse на Хмельницкой АЭС. Уже заложен первый куб бетона энергоблока №5.

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Экономическая правда