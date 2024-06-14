Підприємці отримають від держави мікрогрантів на понад 1 мільярд

Понад 5 тисяч українських підприємців отримають від держави мікрогрантів на суму 1.2 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Загалом же від початку 2024 року переможцями програми "Власна справа" стали 5029 українців. Ці підприємці отримають 1,2 млрд грн на започаткування або розвиток власного бізнесу.

Повідомляється, що по завершенню десятого етапу програми обрали 369 переможців, які отримають 88 млн грн на розвиток своєї справи.

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"Переможці отримають від держави 1,2 млрд грн мікрогрантів. 80% з них – підприємці, які взяли грант на розвиток та масштабування свого бізнесу, 20% – люди, які тільки починають власну справу", – зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Зазначається, що сумарно від старту програми у липні 2022 року переможцями стали вже понад 17 тисяч українців, в бізнес яких держава інвестує 4,3 млрд грн.

В міністерстві очікують, що під час реалізації своїх бізнес-проєктів підприємці створять 38 тисяч нових робочих місць. А гроші, які інвестує держава, повернуться в бюджет вже за три роки у вигляді податків.

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Нагадаємо:

Сумарна державна підтримка розвитку бізнесу ветеранів та членів їхніх сімей збільшилась до 313 мільйонів гривень.

Проєкт USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" оголошує про початок приймання грантових заявок для збільшення фінансування малого та середнього бізнесу України. Загальна сума програми складає 25 млн доларів.

У рамках програми Ukraine Facility в 2024 році передбачено від 1 млрд до 1,5 млрд євро на підтримку бізнесу. 70% - для малих та середніх підприємств.