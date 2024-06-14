У США рекордно зросли крадіжки кабелів для зарядних станцій електромобілів

За перше півріччя 2024 року у США було викрадено більше кабелів з зарядних станцій для електромобілів, ніж за весь 2023 рік. Головна причина – мідь, ціна на яку зросла до рекордного рівня.

Про це пише Associated Press.

Зазначається, що подібні випадки крадіжок кабелів зарядки стають все більш популярними по всій країні. Загалом зловмисникам потрібно всього кілька хвилин, щоб вкрасти кабель.

Однією з головних причин зростання крадіжок в США є мідь, ціна на яку зросла до рекордного рівня. Раніше повідомлялось, що ціни на мідь підскочили до найвищого рівня за останні 14 місяців, оскільки інвестори активно скуповують цей важливий для промисловості метал на тлі зростання ризиків скорочення постачання та сподівань на глобальне відновлення попиту.

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Згідно з даними Electrify America, що володіє другою в країні мережею швидкісних зарядних пристроїв, два роки тому з 68 зарядних станцій із 4400 штекерами, перерізали один кабель кожні пів року.

Тепер тільки за травень 2024 року кількість актів вандалізму сягнула 129 — на чотири більше, ніж за весь 2023 рік. Крім Electrify America дві інші провідні компанії із зарядки електромобілів Flo та EVgo також повідомили про зростання крадіжок.

Зазначається, що найчастіше страждають зарядні станції в районі Сіетла. Також постраждали станції в Неваді, Каліфорнії, Арізоні, Колорадо, Іллінойсі, Орегоні, Теннессі, Техасі та Пенсільванії.

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Економічна правда.