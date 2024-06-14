Новини 14 червня: відключення світла, Coca-Cola знову реєструє товарні знаки у РФ

Про відключення світла. У суботу, 15 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 08:00 до 23:00.

Про Coca-Cola. Coca-Cola, що пішла з російського ринку після початку великої війни, знову реєструє свої товарні знаки у РФ.

У Coca-Cola заявили, що подані заявки в Росії на реєстрацію товарних знаків призначені для збереження інтелектуальних прав, зокрема, через те, що треті сторони в усьому світі вже давно прагнуть скористатися репутацією продуктів компанії.

Про виділення 50 мільярдів доларів Україні. Україна мала власні ключові умови щодо виділення 50 млрд доларів, зокрема, те, що країна повинна отримати їх цьогоріч та кошти мають носити безумовний характер.

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Про кібератаки РФ. Прокурори Міжнародного кримінального суду розслідують кібератаки Росії на українську цивільну інфраструктуру, скоєні після повномасштабного вторгнення, як імовірні воєнні злочини.

Про "Земельний банк". Кабмін передав 2764 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею понад 104 тисяч гектарів у користування ДП "Фонд аграрних інвестицій".

Ексклюзив ЕП

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Захід поділиться з Україною доходами від російських активів. Як це працюватиме

Коли Україна може отримати перші кошти, згенеровані російськими активами та на що їх можна буде використати?

Чи не розгубить "Енергоатом" гроші від підвищення тарифу на електроенергію?

З червня вартість електроенергії для населення зросла на 64%. Від підвищення ціни виграє "Енергоатом", який отримає додаткові десятки мільярдів гривень. Чи якісно компанія ними розпорядиться?